03 Mart 2019, 16:42
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Tüfeğini Temizlerken Babasını Öldürdü

Tüfeğini Temizlerken Babasını Öldürdü

DENİZLİ'de, Atakan S. (20) av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokununca babası Mehmet S.'yi (60) göğsünden vurdu.

DENİZLİ'de, Atakan S. (20) av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokununca babası Mehmet S.'yi (60) göğsünden vurdu. Mehmet S. hastanede hayatını kaybederken, Atakan S. gözaltına alındı.

Olay, dün gece Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan S., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki babası Mehmet S.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet S. kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralandığı belirlenen Mehmet S. İlk müdahalesinin ardından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma Atakan S.'yi gözaltına aldı. Atakan S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirdi.

- Denizli Jandarma, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA