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Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu

Çorum'da doldur boşalt yapan bir kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, apar topar ameliyata alındı.

13.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:42

Çorum 'da gece yarısı meydana gelen olayda silahına doldur boşalt yapan bir kişi kazara kayınvaldesini başından vurdu.

Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 59. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.İ., evinde tüfeğini temizledikten sonra doldur boşalt yaptığı esnada kazara tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada yan odada yatmakta olan 65 yaşındaki kayınvalide Z.İ.'nin kafasına isabet etti.

Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan yaşlı kadını gören kızı H.İ, hemen polis ve ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen 112 Ekibi'nin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.İ., ameliyata alındı.

Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu

OLAYIN ŞOKU İLE EVDEN KAÇTI

Öte yandan, kazara kayınvalidesini vuran S.İ.'nin ise olayın şoku ile evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapaklı, Polis, Çorum, 3. Sayfa
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Yorumlar (3)
HOPPALA:hadi inandık
Cevap Yaz 0 1
GURBETCİ:Butun ulkede, silah, tabanca ve tufekler toplansin. Bu kacinci yahu. Bir sahsinin nasil isine yararki bu silahlari evde sakliyorlar.
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NIHAT DOGAN:yersen oldurmus iste
Cevap Yaz 0 3

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