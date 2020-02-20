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Tüfek hırsızları yakalandı

Malatya'da bir şahsın evinden tüfek çalan 3 hırsızlık zanlısı genç yakalandı.

20.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:45Tüfek hırsızları yakalandı
'da bir şahsın evinden tüfek çalan 3 hırsızlık zanlısı genç yakalandı.

Yeşilyurt İlçesi Kuşdoğan Mahallesinde Hüseyin Ünver isimli şahsın evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Jandarma tarafından çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde Kuşdoğan Mahallesinde ikamet eden A.D (14), M.D (17) ve E.D 15) isimli gençler zanlı olarak yakalandı. Gençlerin, av tüfeğini çaldıkları, Kuşdoğan Mahallesinde A. Ö isimli şahsın bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kuyusuna attıkları tespit edildi. Kuyudan av tüfeği çıkartılarak mağdur Hüseyin Ünver'e teslim edildi.

Şüpheli gençler ise yakalanarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - MALATYA

Malatya, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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