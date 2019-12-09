Haberler » 3. Sayfa » Tüfek ve tabancalar ele geçirildi - Haberler

Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman'da, yunus polis ekipleri ile huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinden tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

09.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:17Tüfek ve tabancalar ele geçirildi
Adıyaman'da, yunus polis ekipleri ile huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinden tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Timleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen 4 şahıs durduruldu. Durdurulan şahıslar üzerinde 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Silahlara polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Huzur, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:17 Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı - Haberler
11:14 Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti - Haberler
11:14 Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder - Haberler
11:12 (Özel) Müşterilerin fotoğraflarını biriktirerek sergiliyor - Haberler
11:10 Engelli çift yardım bekliyor - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
10:45 Elon Musk, yeni oyuncağı Cybertruck ile sokaklarda görüntülendi - Haberler
10:05 Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
10:03 AK Parti'de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı - Haberler
09:58 Erdoğan'ın "Kalemini kırarız" dediği isim: AK Parti'den istifa etmeyeceğim - Haberler
9.12.2019 11:30:37