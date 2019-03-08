Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 Gün Trafiğe Kapalı

Gaziantep
'te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezarlık Kavşağı'ndan Çıksorut Yeni Camii
istikametini kullanan araç sürücüleri 8-9 Mart tarihlerinde Tüfekçi Yusuf Bulvarını kullanmamaları istendi. Bulvarın yapılacak olan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün kapalı kalacağını belirtilen açıklamalarda sürücülere alternatif yolların kullanılması gerektiği vurgulandı. - GAZİANTEP
Yeni Camii, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
Kaynak: İHA