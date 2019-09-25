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Tüfekçikonak'ta parke taşı uygulaması başladı

İnegöl Belediyesi, Tüfekçikonak Mahallesinde altyapısı tamamlanan sokakta parke taşı uygulamasına başladı.

25.09.2019 16:25Tüfekçikonak'ta parke taşı uygulaması başladı

Hem kırsalda hem merkezde hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Tüfekçikonak Mahallesinde parke taş uygulaması için çalışmalara başladı. Alt yapısı tamamlanan sokakta başlayan çalışmayı, Belediye Başkan Yardımcıları Eşref Yiğit ve Fevzi Dülger bugün yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklama yapan Eşref Yiğit, "Bugün İnegöl'ümüzün 116 mahallesinden biri olan Tüfekçikonak'tayız. İnegöl Belediyesi olarak köy ve merkez ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada alt yapısı tamamlanmış ve üst yapısı tamamlanacak bir sokağımız vardı. Bunun hem zemin iyileştirmesini hem de 1000 m2 kilitli parke taş uygulamasını bugün başlatmış olduk. İnşallah bitiminde de hep birlikte burada oluruz. Ben çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. İnegöl Belediyesi olarak hem kırsalda hem merkezde aynı süratle hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.


İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

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