Haberler » Güncel » Tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı - Haber

Tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı

Karaman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı.

23.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:13
'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 391. sokaktaki bir eve tüfekle ateş edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Bu sırada, evde bulunan Ayten Karaca vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı

Yeni Mahalle, Karaman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14  Erzincan'dan İdlib'e 17 tır yardım malzemesi gönderilecek
12:13  (Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı...
12:18  KPMG Türkiye, 'Sektörel Bakış 2020 – Perakende Raporu'nu yayımladı.
12:18  MediaMarkt'ta tatil kampanyası devam ediyor
12:12  Akçakoca'ya 6 yeni bölüm daha açılıyor
23.01.2020 12:25:47