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Tüfekle ayağından vurulan köpeğe şefkat eli

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Araplı kasabasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla sağ arka ayağından vurulan köpeğe kasabada yaşayan 3 arkadaş ilk müdahaleyi yaptı.

04.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:49 Tüfekle ayağından vurulan köpeğe şefkat eli
'ın İlçesi kasabasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla sağ arka ayağından vurulan köpeğe kasabada yaşayan 3 arkadaş ilk müdahaleyi yaptı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan Ramazan Acıpoyraz, Emre Küçükkaradoğan ve Lokman Atıl isimli 3 arkadaş, akşam saatlerinde evlerine giderken yol kenarında acı içinde yatan köpeği gördü. Köpeğin yanına giden 3 arkadaş, köpeğin sol arka ayağından silahla vurulduğunu tespit etti. Köpeği alarak evlerine götüren 3 arkadaş, burada köpeğin yarasını temizleyerek kırılan ayağını tahta parçalarıyla sardı. Köpeğin karnını doyurup ve bir nebze olsun acısını dindiren 3 arkadaş, yaralı köpeği geniş çaplı kontrol için Sorgun'da bir veteriner hekime teslim etti. Köpeğin kırılan ayağı veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. - YOZGAT

Araplı, Sorgun, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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