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Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.10.2019 20:16Tüfekle bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı
Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle saldırıya uğrayan C.A. (25) yaralandı. Polis aracıyla özel bir hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.S. (24) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı zanlı, emniyetteki sorgusu tamamlanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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