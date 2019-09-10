Tüfekle intihar etti

MALATYA'da, İhsan E. (26), tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karagöz Mahallesi yolunda meydana geldi. İhsan E., bir süre boş arazide oturduktan sonra yanında bulundurduğu tüfekle göğsüne doğru ateş etti. İhsan E.'yi yoldan geçenler kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İhsan E.'nin öldüğünü belirledi. Genç adamın cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.