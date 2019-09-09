Tüfekle oynarken, akrabalarını vurdu: 3 yaralı

SAMSUN'da akrabaları ile birlikte fındık tarlasında çalışan Murat K., (30) dedesinden kalma tüfekle uğraşırken, yanlışlıkla ateş alan silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği amcası, kuzeni ve yeğeni vuruldu.Olay, sabah saatlerinde Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabaları ile birlikte fındık tarlasında çalışan Murat K., dedesinden kalma tüfeği kurcalamaya başladı. İddiaya göre yanlışlıkla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Murat K.'nın amcası Mesut K. (60), kuzeni Musa K. (43) ve yeğeni Selcan K.'nın (20) çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut K. ve Musa K. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Selcan K. ise ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Samsun