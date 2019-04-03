Tüfekle Oynarken Kardeşini Vurdu

Kaynak: DHA

– AFYONKARAHİSAR'da B.G.B.'nin (16) evde oynadığı sırada ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşi U.B.B. (4) yaşamını yitirdi.Olay saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. B.G.B., iddiaya göre evde bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. B.G.B.'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar o sırada yanında bulunan kardeşi U.B.B.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, ailesinin haber etmesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. U.B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis B.G.B.'yi gözaltına aldı. - Afyonkarahisar