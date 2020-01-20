Haberler » Güncel » Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti - Haber

Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Çorum'da, husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

20.01.2020 01:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 02:00
'da, husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki bir parkta kameriyede arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara'nın (19) yanına gelen C.D. (17), tüfekle Kara'ya ateş etti.
Göğüs, sırt ve bacaklarından vurulan Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeği park yakınlarındaki bir araziye atılmış halde buldu. Olayın ardından kaçan C.D. kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan C.D, emniyete götürüldü.
İki genç arasında husumet bulunduğu ve olaydan önce sözlü tartışma yaşadıkları öğrenildi.
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Çorum, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:18  Ahşap ev yandı
03:11  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (2)
03:10  ABD'deki Türklerden Kaliforniya Valisine: "Ermeni terörist Sasunyan'ı serbest bırakma"
03:00  Düzce'de ahşap ev yandı
02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
20.01.2020 03:21:54