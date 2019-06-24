24.06.2019 16:00
Haberler » Güncel » Haber

Tüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdi

Tüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdi

BODRUM'da bir otelin lobisine konan taklacı güvercinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

BODRUM'da bir otelin lobisine konan taklacı güvercinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi.
Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bir otelin lobisindeki bilardo masasının üstüne, bugün öğle saatlerinde, taklacı bir güvercin kondu. Otel sahibi Orhan Kavala, güvercinin yanına gittiğinde kuşun sağ kanadından yaralı olduğunu fark etti. Kavala, yaralı güvercini alarak Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Tedaviye alınan ve havalı tüfekle vurulduğu tahmin edilen güvercinin, bir süre gözlem altında tutularak, iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


- Muğla
Kaynak: DHA
Bodrum , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:56 Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret (3)
17:55 Soylu: "Biz siyasetini ırkçılığa kurban etmişlerle aynı çizgide yürüyemeyiz"
17:54 Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan'ı temsil edecek
17:54 İŞKUR, sosyal çalışma programını yayınladı
17:54 14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi(2)
17:53 Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
17:52 Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı