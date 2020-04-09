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Tüfekle vurulan ibibik, tedaviye alındı

AKSARAY'da yol kenarında tüfekle vurulmuş olarak bulunan ibibik, tedaviye alındı.

09.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:58
Tüfekle vurulan ibibik, tedaviye alındı

AKSARAY'da yol kenarında tüfekle vurulmuş olarak bulunan ibibik, tedaviye alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde bir kişi, yol kenarında yaralı bir ibibik bulunca, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen kuş, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ibibiğin kanadındaki saçmalar çıkartıldı. İbibiğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Güncel
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