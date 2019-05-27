27.05.2019 14:17
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Tüfekle vurulan kadın yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tüfekle ayağından vurulan kadın yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tüfekle ayağından vurulan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Çöşnük kavşağında H.A.B, aralarında husumet bulunan A.D'yi ayağından pompalı tüfekle yaralayıp kaçtı.
A.D, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Olay yerinden araçla uzaklaşan H.A.B, Battalgazi Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde durdurduğu Gökhan S'nin kullandığı otomobili gasbederek kaçtı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Tüfekle vurulan kadın yaralandı Malatya, Battalgazi, Güncel
Kaynak: AA