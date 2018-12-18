Tüfekle Vurulan Kedi 9 Saçmaya Rağmen Hayata Tutundu

Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzünden vurulmuş halde bulunan ve Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan ameliyatla vücudundan 9 saçma çıkarılan kedi hayata tutundu. Barınağa geldiğinde yaşamasına imkansız gözüyle bakılan kediye Umut ismini veren barınak görevlileri sıcak bir yuva aramaya başladı.Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık Pazar günü bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileri, olay yerine geldiğinde kanlar içerisinde can çekişen bir kedi ile karşılaştı. Yüzünden yaralandığı belirlenen kedi barınağa getirilerek ameliyata alındı. Talihsiz kedinin gözünün altından 9 adet saçma çıkarıldı. 15 gündür barınakta tedavi altında bulunan ve barınak görevlileri tarafından Umut ismi verilen kedi, yüzündeki yaranın da kapanmasıyla sağlığına kavuştu. Kedi için sıcak bir yuva aranmaya başlandı.Umut barınağa getirildiğinde durumunun iç açıcı olmadığını belirten Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezinde görevli veteriner hekim, "Umut tüfekle vurulmuş ve yüzü parçalanmış halde geldi. Yaptığımız operasyonla hayata tutundu. Şimdi kendisini sahiplenecek sıcak bir yuva arıyoruz" dedi. - ANTALYA