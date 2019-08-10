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Tüfekle vurulup, sürüklenen domuz görüntülerine 4 gözaltı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu traktör römorkuna bağlayıp, yaklaşık 5 kilometre sürükleyerek, dere yatağına attıkları öne sürülen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 13:47 Tüfekle vurulup, sürüklenen domuz görüntülerine 4 gözaltı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu traktör römorkuna bağlayıp, yaklaşık 5 kilometre sürükleyerek, dere yatağına attıkları öne sürülen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, 6 Ağustos'ta, Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandaki yaban domuzu, avcı tarafından tüfekle vurularak öldürülüp daha sonra, C.Ü.'nün kullandığı traktörün römorkuna iple bağlandı. Çameli- Fethiye yolunda giden traktörün arkasında domuzun cansız bedeni yaklaşık 5 kilometre sürüklendi. Durumu gören diğer sürücüler, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, Çameli Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntülerden yola çıkan jandarma traktör sürücüsü C.Ü. ile römorkta yolculuk yapan K.Ü., R.Ü. ve Ç.E.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli, haklarında tutanak tutularak para cezası kesilmesi için Denizli Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürüklenen ölü domuzun, şüpheliler tarafından dere yatağına atıldığı öğrenildi.



Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

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