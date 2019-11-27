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Tüfekli iki soyguncu, marketteki paraları alarak kaçtı

KONYA'da, bir market zincirinin şubesine giren yüzlerinin bir kısmı boyunlukla kapalı tüfekli 2 soyguncu, kadın kasiyerden paraları alarak kaçtı.

27.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:11Tüfekli iki soyguncu, marketteki paraları alarak kaçtı

KONYA'da, bir market zincirinin şubesine giren yüzlerinin bir kısmı boyunlukla kapalı tüfekli 2 soyguncu, kadın kasiyerden paraları alarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Yüzlerinin bir kısmını boyunlukla kapatan 2 soyguncu, ellerinde tüfekle içi girdi. Ardında tüfeğin namlusunu kadın kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kadın kasiyer de korkup, kasadaki paralı verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncular, para olmadığını anlayınca, kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, soyguncuların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Karatay, Güncel

Kaynak: DHA

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