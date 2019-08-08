Haberler» Güncel» Haber

Tüfenkci ve Gürkan Akçadağlılarla bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağlılarla bir araya geldi.

08.08.2019 09:43 Tüfenkci ve Gürkan Akçadağlılarla bir araya geldi
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağlılarla bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, davet üzerine ilçeye bağlı Resuluşağı Mahallesi eski Muhtarı Battal Özer'in konuğu oldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ile eski Mahalle Muhtarı Battal Özer tarafından Mahallenin sorunları hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bilgiler aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mahallenin sorunlarının çözümü noktasında ellerinde gelen gayreti göstereceklerini belirtirken,Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de AK Parti'nin Akçadağ'a hizmetlerinin süreceğini kaydederek ilçenin sorunlarının takipçisi olacağını söyledi.

Ziyarette, eski Mahalle Muhtarı Battal Özer tarafından Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Gürkan'a el yapımı namazgah hediye edilirken,Tüfenkci ile Gürkan akşam yemeğinin ardından Akçadağ'dan ayrıldı. - MALATYA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:25   Buca'nın kesim yerleri belli oldu
11:25   KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI
11:25   Otomobil tarlaya uçtu: 1'i bebek 5 yaralı
11:24   Bitlis ve Muş'ta mülki idare amirlerinin yerleri değiştirildi
11:24   Van'da sahte para uyarısı
11:23   Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
11:23   Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı