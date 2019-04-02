Tugay Güven Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA TURGUTLU belediye başkan adayı olan Tugay Güven isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA TURGUTLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Tugay Güven isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA TURGUTLU adayı Tugay Güven kimdir? BTP MANİSA TURGUTLU adayı Tugay Güven yüzde kaç oy aldı?

Tugay Güven Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA TURGUTLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Tugay Güven TURGUTLU ilçesinde % 0,92 oranında oy almıştır. TURGUTLU ilçesinde % 0,92 oranında oy olan Tugay Güven adlı BTP adayı toplamda 912 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA TURGUTLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.