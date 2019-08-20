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Tugay içerisindeki Ermeni kilisesi restore edilecek

Sivas'ta 5. Piyade Er Eğitim Tugayı içerisinde kalan Surp Kevork Ermeni kilisesinin restorasyonu için çalışmalar başladı.

20.08.2019 11:21 Tugay içerisindeki Ermeni kilisesi restore edilecek
Sivas'ta 5. Piyade Er Eğitim Tugayı içerisinde kalan Surp Kevork Ermeni kilisesinin restorasyonu için çalışmalar başladı.

Sivas'ta 5. Piyade Er Eğitim Tugayı içerisinde kalan, 19. yüz yılda inşa edildiği düşünülen kilise için 2016 yılında restorasyon kararı alınmıştı. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığından İl Özel İdaresine devredilen kilisenin rölöve restorasyon projesi onaylandı. Önümüzdeki günlerde İl Özel İdaresinin kilisenin restorasyon ihalesine çıkması bekleniyor.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı komutanı Tüm General Ömer Ertuğrul Erbakan ile kilise çevresinde incelemede bulundu. Ayhan burada yaptığı açıklamada rölöve restorasyon projesi onaylandığı hatırlattı. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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