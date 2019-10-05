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Tugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyordu

Blackburn Rovers'ın eski futbolcusu Matt Jansen, İngiliz ekibinde beraber forma giydiği Tugay Kerimoğlu hakkında flaş açıklamalar yaptı. Jansen, Tugay Kerimoğlu'nun günde 20 tane sigara içtiğini ancak müthiş bir oyun zekası olduğunu söyledi.

05.10.2019 17:18

İngiltere'de The Athletic sitesine konuşan Jansen, ''Tugay hızlı veya dayanıklı bir oyuncu değildi. Çok sigara içerdi, hiç durmazdı. Günde 20 sigara içiyordu. Bir gün takım toplantısı yapıyorduk ancak Tugay ortada yoktu. Soyunma odasındaki tuvalete gittik, kapının üstünden sigara dumanları geliyordu. Anladık ki Tugay orada.'' sözlerini kullandı.

''TUGAY SİGARA KOKARDI AMA İNANILMAZ ZEKASI VARDI''

İngiliz eski futbolcu, ''Tugay buna rağmen inanılmaz bir oyun görüşüne sahipti. Kendisi için birlikte oynadığım en iyi oyuncu diyebilirim. Koşarken pek görünmezdi ama oyun zekası harikaydı. Belki sigara kokuyordu ama sahada şovunu yapıyordu. Kimse ondan sigarayı bırakmasını da istemedi.'' diye konuştu.

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Tugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyordu

İngiltere, Spor

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