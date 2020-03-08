Menü
Haberler ›› Güncel ››Tugay Komutanı Sucu'ya ziyaret - Güncel

Tugay Komutanı Sucu'ya ziyaret

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Albay Çetin Sucu'yu ziyaret etti.

08.03.2020 13:08
Tugay Komutanı Sucu'ya ziyaret
Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Albay Çetin Sucu'yu ziyaret etti.
Akgöl, ziyarette, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik menfur saldırıda askerlerin şehit olması sonucu başsağlığında bulundu.
Kahraman Mehmetçiğin vatan müdafaasında şehit düştüğünü ifade eden Akgöl, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede muzaffer olması temenni etti.
Ziyarette, Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, yurt müdürleri ve gençlik merkezi gönüllüleri de hazır bulundu.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler : Lüleburgaz, Piyade, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL Güncel
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL