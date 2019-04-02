Tuğba Akcakoca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ BÜNYAN belediye başkan adayı olan Tuğba Akcakoca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ BÜNYAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Tuğba Akcakoca isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ BÜNYAN adayı Tuğba Akcakoca kimdir? BTP KAYSERİ BÜNYAN adayı Tuğba Akcakoca yüzde kaç oy aldı?

Tuğba Akcakoca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ BÜNYAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Tuğba Akcakoca BÜNYAN ilçesinde % 1,79 oranında oy almıştır. BÜNYAN ilçesinde % 1,79 oranında oy olan Tuğba Akcakoca adlı BTP adayı toplamda 321 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ BÜNYAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.