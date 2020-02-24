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Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve İstanbul'un fethini anlatan 'Rise Of Empires: Ottoman' dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün, makyajsız halini Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı yüz binlerce beğeninin yanı sıra övgü dolu yorumlar da geldi.

24.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:22

Netflix Türk dizisi 'Rise Of Empires: Ottoman' dizisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali sosyal medyaya damga vurdu.

hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, bu kez makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun söz konusu paylaşımı 200 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi. Tuba Büyüküstün'ün yorum yapan hayranları sadece Türklerden ibaret değildi. Orta Doğu'da da oldukça sevilen ve birçok kez ödül alan Büyüküstün'e yabancı hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Canim benim güzelim

- Çok özledik lütfen artık ekranlara dön

- Seni çok seviyorum ne olur artık bir dizide görmek istiyorum seni çok özlettin kendini

- Çok Tatlısın canım

- Güzel gözlerini bana can veriyor, hayatım seni seviyorum

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Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
CASABU12:nasıl filtre uyguladıysa neredeyse parlamadan burnu yok olacakmış
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ZRTOAL:Flaşın parlaklığından nerdeyse burnu kaybolmuş gözükmeyecek.
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ASLI:SİYAH ELBİSESİNİ BEĞENDİM SON DERECE CESUR VE ŞIK.
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SAKARYALI HATUN:Selam güzelım???
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YORUMCU BABA:makyaj yok ama filtre var
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MEL:Var ikiside varda bunlara ne gerek var
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BEN SÜRME:gözündeki sürme makyaja dahil değilse ecet makyaşsız ha bir de efekt de dahil değilse tabii
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YAVUZ50:doğallığından korkmayan bi ünlü helal sana.
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SİVASLI:Gerçekten harika mükemmel bir bayan Allah sabına bağışlasın çoktan beri ekranlarda gözükmüyordu dönüşmü yapacak acaba çokta iyi olur yaniii
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MISIR TANRISI RA:sahibi ne demek. . kimse kimsenin sahibi değildir. . erkek kadının sahibi değildir. . çöl bedevisi seni. .
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