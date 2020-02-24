Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Netflix Türk dizisi 'Rise Of Empires: Ottoman' dizisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali sosyal medyaya damga vurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, bu kez makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun söz konusu paylaşımı 200 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi. Tuba Büyüküstün'ün yorum yapan hayranları sadece Türklerden ibaret değildi. Orta Doğu'da da oldukça sevilen ve birçok kez ödül alan Büyüküstün'e yabancı hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Canim benim güzelim

- Çok özledik lütfen artık ekranlara dön

- Seni çok seviyorum ne olur artık bir dizide görmek istiyorum seni çok özlettin kendini

- Çok Tatlısın canım

- Güzel gözlerini bana can veriyor, hayatım seni seviyorum