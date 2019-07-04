04.07.2019 09:30
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Tuğba Coşkun'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil paylaşımı: Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Erbil'in hastaneden çıkışını "Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı" paylaşımıyla kutladı.

Uzun bir tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, çocukları ve eski eşleriyle bir araya gelip hasret giderdi.

ERBİL'İ YALNIZ BIRAKMADI

Şimdilerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşayan Tuğba Coşkun, oğlu Ali Sadi'nin babası olan eski eşiMehmet Ali Erbil'i hastaneden taburcu olduktan sonra yalnız bırakmadı.

"TANRI MUCİZESİNİ AİLEMİZ İÇİN YAŞATTI"

Coşkun, ünlü şovmenin hastaneden çıkışı sonrası duygularını paylaştığı fotoğrafla dile getirdi. Coşkun, "Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı. Oğlum babasıyla birlikte en sevdiği koltukta tekrar televizyon seyredebilecek" ifadelerini kullandı.

Tuğba Coşkun'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil paylaşımı: Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı Tuğba Coşkun'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil paylaşımı: Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı
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YORUMLAR (9)
SİMLİ: adam ölüm döşeginden çıkmış evladı tv izleyecek hevesi bence bu kadar gözüken tablo m. ali erbil bir şey olursa bu kadar medeni olacaklar mı hepsi merak ediyorum. . . . yapmacık şeyler
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ŞAPKACI: HEPSİ TAMAM AMA 7 KARILI BU ADAMINKİ KALKIYORMU ACABA, EĞER KALKIYORSA O ZAMAN GERÇEKTEN MUCİZEDİR.
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ŞAPKACI: ZATEN BENDE GÜLMEK İÇİN YAZDIM BRE ADAM. BAKIN İYİLEŞİP TV LERE DÖNERSE KENDİDE BÖYLE BİR ESPRİ YAPACAKTIR, ADAMIN YAŞAM TARZI BU, O İŞ OLMASA ÖLÜ SAYILIR BENDE KENDİMDEN BİLİRİM.
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DELİBAŞ: ŞAPKACI HABER ADAMIN SAĞLIĞI SENİN MERAKIN KALKIP KALKMADIĞI
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MÜHENDİS: Adam ölümden dünmüş Aylarca yoğun bakımda kalmış merak ettiğin Kalkıp kalkmaması çok yaşa hemiiii hiç gülesim yoktu
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6.FİLO: Tanrı sizleri korusun ALLAH bize yeter.
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YALANINBATSINYALANCISIN: adam ölürse nafakası kesilcek çünkü tabi üzülür :)
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BAŞKAN SAKIN DİKKAT ET: Ver mehteri
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HAYDA: Tanriymis
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