Tuğba Coşkun'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil paylaşımı: Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı

Uzun bir tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, çocukları ve eski eşleriyle bir araya gelip hasret giderdi.

ERBİL'İ YALNIZ BIRAKMADI

Şimdilerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşayan Tuğba Coşkun, oğlu Ali Sadi'nin babası olan eski eşiMehmet Ali Erbil'i hastaneden taburcu olduktan sonra yalnız bırakmadı.

"TANRI MUCİZESİNİ AİLEMİZ İÇİN YAŞATTI"

Coşkun, ünlü şovmenin hastaneden çıkışı sonrası duygularını paylaştığı fotoğrafla dile getirdi. Coşkun, "Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı. Oğlum babasıyla birlikte en sevdiği koltukta tekrar televizyon seyredebilecek" ifadelerini kullandı.