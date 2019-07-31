Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı

Paylaşımları ve söylemleriyle gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci banyosundan paylaştığı bikinili pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

BANYODAN BİKİNİLİ POZ

Son günlerde siyasi söylemleriyle gündeme gelen Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Ekinci, banyosundan yeşil bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından iki kez paylaştı. Yeni klibiyle ilgili bilgi veren Ekinci, gözlüklü ve bikinili fotoğrafını "Şişko" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

Çoğu takipçi, şarkıcının banyoda gözlükle verdiği pozunu beğenmedi.