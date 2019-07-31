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Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı

Banyoda yeşil bikinisiyle poz veren şarkıcı Tuğba Ekinci'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

31.07.2019 16:20
Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı

Paylaşımları ve söylemleriyle gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci banyosundan paylaştığı bikinili pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

BANYODAN BİKİNİLİ POZ

Son günlerde siyasi söylemleriyle gündeme gelen Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Ekinci, banyosundan yeşil bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından iki kez paylaştı. Yeni klibiyle ilgili bilgi veren Ekinci, gözlüklü ve bikinili fotoğrafını "Şişko" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

Çoğu takipçi, şarkıcının banyoda gözlükle verdiği pozunu beğenmedi.


Tuğba Ekinci, Ekinci, Magazin

YORUMLAR (42)
ECE: mahalleye geldi deseler çıkıp bakmam itici siyasetde işe yaramadı tabi
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DERİNCELİİİİ: ECE hanım sizi dondurma yemeye davet etsem KUZEY KUTBUNA
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SEVİMM KOŞŞ..: eskiden Mahalleye Ayıcı gelirdi o bundan Daha çok insanı mahalleye Toplar seyrettirirdi kendini
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NOKTA.: pedi görünüo iğrenç
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4 2
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MİSAFİR: ahi gitmis vahi kalmis,
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KUZEYİN UŞAĞII: nereden bakarsanız bakın. her yerinden rezillik. . kepazelik akıyor. . . hiç yakışıyor mu. . .
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BATININ UŞAĞINAAA: BATININ UŞAĞI. . . BARİ SEN KARIŞMA ÇEKİL ARADAN ZATEN ETRAF GERGİN BİRDE SEN MAYDANOZ OLMA HERŞEYE BAKİM. . . EVLADIM. . AKLIN ERMEZ BÖYLE ŞEYLERE. .
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BATININ UŞAĞI: Yiyin birbirinizi hahaha...
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1 0
GÜNEYİN UŞAĞI: Okeye dördüncü lazım gel
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KARADENİZLİLER: GÜNEYİN UŞAĞI. . sende iki de bir karşımıza çıkıyorsun. . bak uyarmayız. ha. . farklı rumuz yazıp. . neyse. bak hele gel bekleriz TRABZONA. RİZEYE ARTVİNE. . asma altı kıraathanesi. büfe açık. bizdensin korkma. yahu. . lakin akıllı ol l adam ol da sakın kimseye bulaşma demesi bizden ha. .
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