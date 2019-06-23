23.06.2019 22:57
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Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajıyla gündem oldu

Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajıyla gündem oldu

Cesur fotoğraflarıyla ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yayınladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Binali Yıldırım'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetmesinin sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, "Kaybedersek de İstanbul'u koca yürekli cumhurbaşkanım üzülme sen destan yazdın." dedi.

"REİS OLMAK BÖYLE BİR ŞEYDİR"

Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için mesaj yayınlayan Tuğba Ekinci, "Kaybedersek de İstanbul'u koca yürekli cumhurbaşkanım @rterdogan üzülme sen destan yazdın. Babadan anadan zengin değildin sıfırdan lider olmuş büyük bir fertsin. Halkın sevgisini kazanmışsın bunca yıl kimse bu ülkenin sorunlarını senin partin gibi tek tabanca çözemez. Reis olmak böyle bir şeydir. Yaşamadan göremeyecekler anlamadılar kalbini ferah tut . Allah hayra getirsin ben hiç beğenmiyorum bu gidişatı durumu.

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