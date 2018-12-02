Tuğba Ekinci, Dansıyla Takipçilerine Şov Yaptı

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı dans şovuyla olay yarattı.

"TÜRKİYE'DE POPÇU OLABİLİR MİYİM?"

Ekinci, kıvrak figürler kullandığı dans gösterisiyle takipçilerine kısa bir şov gösterisinde bulundu. Şarkıcı, paylaşımına; " Türkiye'de popçu olabilir miyim? Orada popçular çok iyi dans ediyormuş" notunu düştü. Ekinci'nin dansı takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Ekinci'nin bir takipçisi paylaşıma, "Tuğba hanım yeni şarkılar bekliyoruz artık sizden." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ses sıkıntı olunca sen en iyisi dans et zaten." yorumunu yaptı.