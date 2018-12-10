10 Aralık 2018, 20:55
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Tuğba Ekinci'den Altın Kelebek Ödülleri Törenine Mehmet Ali Erbil Tepkisi

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci Mehmet Ali Erbil'e 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde vefa gösterilmemesine sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.

Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun zamandır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde vefa gösterilmemesine Tuğba Ekinci büyük tepki gösterdi.

"YILLARCA PARA KAZANDIRDI"

Sosyal medya hesabından 45. Altın Kelebek Ödülleri töreni hakkında açıklamalarda bulanan Tuğba Ekinci, "Yıllarca Hürriyet grubuna Kanal D ye Çarkıfelek ile hayat verdi, para kazandırdı. Kelebek ödül töreninde bir portre resmi çıkmadı. Kimsede onu hatırlatmadı benim ülkemde neden insanları kaybettiğimizde degeri biliniyor, üstünden prim yapılıyor, binlerce hayranı iyileşmesini bekliyor ve ailesi tabiki! Kimseyi suçlamak istemiyorum böylesine Kanal D için büyük bir değerin gözden kaçdığını düşünmek istiyorum. Keşke ben söyleseydim yöneticilere galiba Tarkan gelmedi bu sene diye üzüntüden düşünemediler. Ah benim kaygan zeminli yalan dolan sanat camiam hepinize aferim.(vefa)" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil,Tuğba Ekinci,Altın Kelebek Ödülleri
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:55



YORUMLAR (6)
SEDEF: Bu sefer doğru söylemiş
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DANİMARK: Çok doğru m.ali Erbile sizi kurban ederim
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ANKARA: Bu kendini sanatçı sanan vatandaş;topluma kötü örnek olan sadece eğitimsiz cahil kesimin izlediği öz akrabaları tarafından nefretle kınanan dengine vefa gibi zor hakedilen bir olguyu yapıştıramayarak rant elde etmenin yollarını arıyor.ikisininde birbiründen farkı yok!!!
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İSTANBUL: En değerli sanatçı Cüneyt Arkın
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  • KARADENİZ KARADIR : evet katılırım Cüneyt arkın bir numaradır. .
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