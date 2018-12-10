Tuğba Ekinci'den Altın Kelebek Ödülleri Törenine Mehmet Ali Erbil Tepkisi

Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun zamandır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde vefa gösterilmemesine Tuğba Ekinci büyük tepki gösterdi.

"YILLARCA PARA KAZANDIRDI"

Sosyal medya hesabından 45. Altın Kelebek Ödülleri töreni hakkında açıklamalarda bulanan Tuğba Ekinci, "Yıllarca Hürriyet grubuna Kanal D ye Çarkıfelek ile hayat verdi, para kazandırdı. Kelebek ödül töreninde bir portre resmi çıkmadı. Kimsede onu hatırlatmadı benim ülkemde neden insanları kaybettiğimizde degeri biliniyor, üstünden prim yapılıyor, binlerce hayranı iyileşmesini bekliyor ve ailesi tabiki! Kimseyi suçlamak istemiyorum böylesine Kanal D için büyük bir değerin gözden kaçdığını düşünmek istiyorum. Keşke ben söyleseydim yöneticilere galiba Tarkan gelmedi bu sene diye üzüntüden düşünemediler. Ah benim kaygan zeminli yalan dolan sanat camiam hepinize aferim.(vefa)" ifadelerini kullandı.