Tuğba Güner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Tuğba Güner oldu. DP adayı Tuğba Güner, Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Balıkesir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Tuğba Güner ile ilgili seçim sonuçları ve Balıkesir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Tuğba Güner oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Balıkesir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Balıkesir aday yarışı ve Balıkesir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Balıkesir Seçim Bilgileri

Balıkesir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Balıkesir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuğba Güner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Tuğba Güner, Balıkesir yarışında % 1,65 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Tuğba Güner toplamda 12.964 adet oy sayısına ulaştı.

Tuğba Güner Kimdir?

Dokuz Eylül Universitesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Türkiye'nin önde gelen özel sektör kuruluşlarında satış pazarlama alanında görevlerde bulundu. Sanat ve spor sever biri olarak farklı branşlarda profesyonel sporcu ve hakemliği bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

DP Balıkesir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.