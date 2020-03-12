Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!
Böbrek Sağlığını Korumak İçin '8 Altın Kural' parkuru, sağlık için mücadele edilen gerçek bir Survivor yarışına sahne oldu.
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Böbrek Sağlığını Korumak İçin 8 Altın Kural" etkinliğine Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu ve öğrenciler& ; katıldı.
ÜNSPED kapalı spor salonunda& ; gerçekleştirilecek etkinlikte, parkurda yarışan öğrencilere ve ünlülere tribünleri dolduran öğrenciler alkışları ile destek oldu.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu, Timur Erk, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Magazin
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Magazin
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Magazin
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Magazin
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Magazin
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Magazin
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Magazin
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı