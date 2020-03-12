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Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!

Böbrek Sağlığını Korumak İçin '8 Altın Kural' parkuru, sağlık için mücadele edilen gerçek bir Survivor yarışına sahne oldu.

12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Tuğba Melis Türk yarışmalara doyamadı!

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Böbrek Sağlığını Korumak İçin 8 Altın Kural" etkinliğine Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu ve öğrenciler& ; katıldı.

ÜNSPED kapalı spor salonunda& ; gerçekleştirilecek etkinlikte, parkurda yarışan öğrencilere ve ünlülere tribünleri dolduran öğrenciler alkışları ile destek oldu.



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Tuğba Melis Türk, Hasan Yalnızoğlu, Timur Erk, Magazin

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