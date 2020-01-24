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Tuğba öğretmenin 'intihar mektubu' bıraktığı iddiası araştırılıyor

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde asılı bulunan Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölmeden önce, "Artık yaşamak istemiyorum.

24.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:35Tuğba öğretmenin 'intihar mektubu' bıraktığı iddiası araştırılıyor

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde asılı bulunan Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölmeden önce, "Artık yaşamak istemiyorum. İlaç aldım olmadı, köprüye gittim yapamadım, başka çarem kalmadı" şeklinde intihar mektubu bıraktığı iddia edildi.

'da hem özel bir okulda öğretmenlik hem de Orta ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan Tuğba Açıkgöz, 14 Ocak'ta, Çankırı merkezde yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulundu. Arkadaşları ile Orta ilesinde oturan ailesi, Tuğba Açıkgöz'ün ölümünün şüpheli olduğunu söyledi. Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.M., polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Tuğba Açıkgöz'ün ölmeden önce intihar mektubu bıraktığı iddia edildi. Açıkgöz'ün mektupta, "Artık yaşamak istemiyorum. İlaç aldım olmadı, köprüye gittim yapamadım, başka çarem kalmadı. Sizleri seviyorum" yazdığı ileri sürüldü. Polisin bulduğu notun, el yazısı ve parmak izi incelemesinden sonra Açıkgöz'e ait olup olmadığı netleşecek.

Açıkgöz'ün, evine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Aşiyan Köprüsü'ne gece 03.00-04.00 saatleri arasında çıktığı ve bir süre burada beklediğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Tuğba Açıkgöz'ün, son dönemde 7 yıldır sekreter olarak görev yaptığı ziraat odasında müfettişlerin inceleme yapması nedeniyle tedirgin olduğu ileri sürüldü. Açıkgöz'ün erkek arkadaşı M.M'nin emniyetteki ifadesinde, Açıkgöz ile 13 Ocak'ta görüştüklerini, görev yaptığı Orta İlçe Ziraat Odasına Ankara'dan müfettişler geldiği için çok endişeli olduğunu söylediği belirtildi.



Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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