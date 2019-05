TUĞBA ÖZAY BOŞANDI

Kaynak: DHA

Haber - Kamera : Serpil KIRKESER/ İstanbul DHAManken Tuğba Özay, İtalyan eşi Ludovic Fattizzo'dan anlaşmalı olarak boşandı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan" dedi.TUĞBA ÖZAY: BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANBakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo katıldı. 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Tuğba Özay, "Evet boşandık. Zaten yani bir süredir devam ediyordu. Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. 10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı. Artık herkesin kendi yolu. Teşekkür ediyorum" dedi."HERHANGİ BİR TALEPLERİ OLMADI"Ludovic Fattizzo'nun avukatı Şükrü Sedat Vargılı da müvekkilinin Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Tek sıkıntı bir arada olmamaları. Çünkü Kendisi İtalya'da yaşıyor, Tuğba Hanım Türkiye'de. Yoksa aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Tuğba Hanım'la da zaten ilişkilerine çok iyi bir dost olarak devam edecekler. Herhangi bir talepleri olmadı, her ikisinin de" ifadelerini kullandı.Özay ve Fattizzo davanın ardından adliyeden ayrıldı.