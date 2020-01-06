Tuğba Özay'dan büyük gaf: 80 milyonluk büyük ikramiyeyi 80 milyon kişiye dağıtırdım

Kısa bir süre önce Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin isimli yarışmada jüri üyeliği yapmaya başlayan şarkıcı Tuğba Özay, büyük bir gafa imza attı. 80 milyonu 80 milyon kişiye dağıtmak isteyen Özay'a sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı.

"80 MİLYONU 80 MİLYON KİŞİYE DAĞITALIM"

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, "Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından" şeklinde konuştu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Diğer jürinin "Kişi başı 1 lira düşüyor" demesinin üzerine hatasından geri dönmeyen Tuğba Özay, "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" dedi. Programda herkesi kahkahaya boğan Özay, sosyal medyada da gündem oldu. Özay için "Onunla matematiği öğreniyoruz", "Matematiğin kötü olabilir ama gönlün güzel", "Nasıl işe alımlarda belli kriterler diploma vs isteniyorsa ünlü olmak içinde şart olsun", "Matematik sınavına girerken kendimi Tuğba Özay gibi hissediyorum" ve "Matematikten sıfır, iyi niyetten 10 veriyorum" gibi yorumlar yapıldı.