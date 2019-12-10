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Tuğba Özay'ın komşusu İngiliz çiftin evi yandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde İngiliz Kathle Michell ve Alan Leslle Michell çiftinin oturduğu tripleks villa, yangında zarar gördü.

10.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:21Tuğba Özay'ın komşusu İngiliz çiftin evi yandı

ANTALYA'nın ilçesinde İngiliz Kathle Michell ve Alan Leslle Michell çiftinin oturduğu tripleks villa, yangında zarar gördü. Tuğba Özay'ın da komşusu olan İngiliz çift, yangın nedeniyle dumandan etkilenerek hastaneye götürüldü.

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde manken Tuğba Özay'ın çiftliğinin yanında bulunan İngiliz Kathle Michell ve Alan Leslle Michell çiftinin yerleşik yaşadığı tripleks villanın alt katında dün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İngiliz çift 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vermelerinin ardından yangına kendi imkanlarıyla da müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Dumandan etkilenen Michell çifti, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, İngiliz çiftin Noel dolayısıyla hazırlık yaptığı 1'inci katın tamamen zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Tuğba Özay, Manavgat, Manken, Güncel

Kaynak: DHA

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