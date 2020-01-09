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Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın oynadığı ve 28 kişinin rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde sadece 27 kişi izledi. Büyük umutlarla çekilen film, toplamda 454 TL hasılat yaptı.

09.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:07

Başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

LAZ KİT FİLMİN KONUSU NEDİR?

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde 27 kişi izledi

Amerika Birleşik Devletleri, Sedat Kapurtu, Tuğba Özay, Magazin


HABER YORUMLARI (26)
EMEĞE SAYGI..:Filmde zaten en fazla 13 günde çekilmiş gibi duruyor. . 13 kişi fragmanı izlemeden gitmiş demek ki. . .
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VAY BEEEE:reklam kokan hareketler bunlar
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SEMT-İ SAKARYA:kişi başı 20 lira falan neredeyse. kim kime veriyor bu devirde
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ADINIZI YAZIN:Merak ettiğim şey o 27 kişi
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ÇAPKIN KIZ ASLI:ÜLKEYİ YÖNETENLERİN İŞİ GÜCÜ KALMAMIŞ CANLARI SIKILMIŞ İNSANLARIN ÖZEL HAYATINA KARIŞIR OLMUŞLAR. SİZE NE KİME NE BENİM ÖZEL HAYATIMDAN İSTER EVLENİRİM İSTER BEKAR KALIR HER GÜN SEVGİLİ DEĞİŞTİRİRİM. KİMSE KARIŞAMAZ BENİM HAYATIM İSTEDİĞİM GİBİ YAŞARIM.
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PASLI ÇİVİ:sus be zevzek
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LEYLİ LEYLİ YAR:oyunculardan 1 i ben bu saçma şeyi oynamama rağmen izlemem demiş galiba.
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PAŞALI:Filmi izleyen 27 kişi , 28 oyuncunun eşleridir. 1 tanesi gelmemiş kesin toplantım var deyip telefonunu bile kapatmıştır.
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GERİ KALMIŞ:Ülkede o kadar gereksiz var ki bu filmi bile en az 20 bin kişi izlemiştir. Bu yalana inanmam
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DÜLDÜL:28 kişi oynamış da bunların hiç mi yakını eşi dostu yok gidelim nasıl oynamış bakalım dememiş
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