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Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava

İzmir'de yaptığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen trafik polisine hakaret ettiği iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:41Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava
'de yaptığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen trafik polisine hakaret ettiği iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 15 Ekim 2018'de kaza yapan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, iddialara göre alkolün de etkisiyle trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğba Özerk'in Abuzer A. İsimli polis memurunu "Abuzer Kadayıf" diyerek aşağıladığı belirtildi. İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesinin alındığı sırada da polis memurlarına kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tuğba Özerk, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İZMİR

Tuğba Özerk, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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