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Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı

İzmir'de yaptığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen trafik polisine hakaret ettiği iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:17

'in Çeşme ilçesinde 15 Ekim 2018'de kaza yapan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, iddialara göre alkolün de etkisiyle trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

HAPSİ İSTENEN TUĞBA, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğba Özerk'in Abuzer A. İsimli polis memurunu "Abuzer Kadayıf" diyerek aşağıladığı belirtildi. İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesinin alındığı sırada da polis memurlarına kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tuğba Özerk, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI

İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Özerk'in "Olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı

Tuğba Özerk, İzmir, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (9)
KİMSESİZ:Ceza verilmeli bizim polisimiz kimsenin şamar oğlanı değil. Herkes hattini bilecek
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VATANDAŞ:kurala uyucan üfle diyorsa üfleyecen fakat ben 1 şişe bira içmiştim rahatlıkla üfledim 1. 16 çıktı ehliyet 6 ay gitti kamu davası acıldı o an 1 bucuk saat içinde devlet hastanesine gittim kan testi yaptırdım sonuc i 0. 26 cıktı ceza itiraz davası actım 0. 50 ye kadar cezası yok kanunen fakat sonuc olarak actıgım dava 1. 16 dan 0. 52 ye indi bu arada kamu dava actı 1. 16 dan 2 bucuk ay hapis verdi diğer mahkeme 0. 52 buldu dedim itiraz ettim sonuc değişmedi ehliyet sicilim yok yere bozuldu
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VATANDAS:bu arada üflemeyince zaten otomatik olarak 2 yıl alıyorlar ehliyeti alkolsüz olsanda alkollü muamelesi yapılıyor kanun gereği
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ADINIZI YAZIN:dışarda biri bize hakaret ettiği zaman karakola gittiğimizde şikayetci olursunuz ama bişey çıkmaz diyen polisler kendine hakaret edildiğinde nasılda hakkını arıyorlar helal olsun
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ADALET YOK:Inşaallah hapis cezası alır , 2 değil , 10 yıl hapis istemiyle yargılanıp bir an önce hapse girsin .
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GÜL KONUR:Tabi tabi poliste hayatına renk gelsin diye şikayetci olmuştur eminim!
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POLİSE SAYGI:yatsın içerde dışarda bir faydasi yok zaten en azindan içerde çay demler
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MUHTAR:Bunlar sanatçı değil, sanatın yüz karaları.
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YAVUZ BEYY:Ne sanatçısı ve ben 25 yildan beri müzikle uğraşıyorum , ( 4 enstrüman çalıyorum, armoni, bestecilik- kompozisyon üzerine eğitimin var, ) kendime sanatçı demiyorum sizi reziller kimsiniz siz bre,,
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