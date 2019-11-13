Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 15 Ekim 2018'de kaza yapan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, iddialara göre alkolün de etkisiyle trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

HAPSİ İSTENEN TUĞBA, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğba Özerk'in Abuzer A. İsimli polis memurunu "Abuzer Kadayıf" diyerek aşağıladığı belirtildi. İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesinin alındığı sırada da polis memurlarına kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tuğba Özerk, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI

İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Özerk'in "Olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.