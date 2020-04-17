Tuğba Özerk: yaşamımdan vazgeçtiğim bir an oldu!

Özerk ve Açar, konser tadındaki programda muhteşem performanslar sergilediler, birlikte düetler yaptılar. İpek Açar ile İpek Yolu Programı, tv izleyicisi için, içinde bulunduğumuz Corona Günleri'nde ekranlardaki tek konser programı olma özelliğini de taşıyor.

TUĞBA ÖZERK ŞAŞIRTTI! "YAŞAMIMDAN VAZGEÇTİĞİM AN OLDU" DEDİ!

Tuğba Özerk, "Gidesim Geldi" şarkısını seslendirdikten sonra İpek Açar, şarkının hikayesini sordu. Açar: "İçli geldi bana, belli ki çok büyük bir yaşanmışlık var bu şarkıda, ne oldu yazdın" deyince Tuğba Özerk'ten stüdyodakileri ve İpek Açar'ı şaşırtan bir cevap geldi: "Hayatımın bir döneminde kendi yaşamımdan vazgeçtiğim bir an oldu. O an bu şarkıyı yazdım. O an yaşamak istemedim. Ama yaşamak güzel, hayat güzel, böyle şeyleri hiç aklımıza bile getirmeyelim. Bunu ilk kez senin programında söyledim, nasıl da söyleyebildim bilmiyorum.Bazen insan her şeyi bırakıyor ama, sevenleri onu bırakmıyor" dedi.