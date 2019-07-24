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Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

25. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında konser veren ünlü sanatçı Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu.

24.07.2019 00:32 Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu
25. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında konser veren ünlü sanatçı Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu.

Pop müziğinin başarılı kadın yorumcularından birisi olan genç sanatçı Tuğa Yurt, Bayburt'ta ilk kez sahne aldı. Yurt, hareketli şarkılardan oluşan repertuvarı ile konser alanını dolduran yüzlerce hayranını coşturdu. 1,5 saatlik performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan ve sahnede adım atmadık yer bırakmayan genç sanatçı, hemen her şarkısına koro halinde eşlik eden yüzlerce kişiye teşekkür etti.

Konseri bir müddet izleyen ve Şırnak Valisi olarak atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı konuşmada, Bayburt'u ve Bayburtlulara duyduğu sevgiyi dile getirip, vatandaşlardan helallik istedi.

Konsere Bayburt'tan ayrılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Dede Korkut, Bayburt, Magazin

Kaynak: İHA

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