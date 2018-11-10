10 Kasım 2018, 22:23
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Tuğçe Aral'dan, Sınırları Zorlayan Jennifer Lopez Pozu!

Ünlü manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı Jennifer Lopez pozuyla, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Ünlü manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"ALLAH'IM BU NASIL GÜZELLİK"

Instagram hesabından Jenifer Lopez'in geçtiğimiz günlerde verdiğin pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini mest etti. Aral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten müthiş bir fizik, kıyafete hayat vermişsiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Allah'ım bu nasıl bir güzellik." yorumunu yaptı.

BACAKLARINA SİGORTA YAPTIRMIŞTI

Verdiği birbirinden cesur pozlarla Instagram'ı sallayan Tuğçe Aral, Türkiye'nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı. 1.17 cm uzunluğundaki bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral "Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki... Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Bende önlem almak için bacaklarımı sigortalattım" şeklinde konuşmuştu.

Instagram,Manken,tuğçe aral
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:23



YORUMLAR (44)
AYY ÜZÜLDÜM : Cehenneme kütük.
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23 40
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ALİİİ: BU NE Ya O Günah Bu Günah. . . Herkes Isine Baksin. . . Herkesin Günahi Kendisine. . . ?SAYGILAR HALKIMA
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36 25
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AYSUN: Işimiz gücümüz taklit
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24 0
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AŞKIN 06: tuğçeciğim hiçbirşey gözükmüyorki heryeri kapatmıssın lütfen birazda bizi düşün bak saatte geç oldu açacaksan aç yoksa yatıyorum vallahi yaaa
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52 5
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NAMUS: İyiki cehennem var
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19 27
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