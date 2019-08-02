Tuğçe, Avrupa şampiyonu

Almanya'nın başkentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu Tuğçe Beder başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi beyazlı sporcumuz Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanarak milli marşımızı okutmayı başardı

ALTIN MADALYA KAZANDI

Gençler Avrupa Kupası Almanya'nın Sportforum Berlin Salonu'nda gerçekleşti. Avrupa'nın en önemli genç judocularının katıldığı turnuvada Büyükşehir Kağıtspor'lu Tuğçe Beder 48 kiloda mücadele etti. Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda Fransız Shirine Boukli ile altın madalya için mücadele etti. Milli judocumuz Beder, rakibini ippon ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

"İNŞALLAH DEVAMI GELECEK"

Tuğçe Beder, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, turnuvaya gelmeden önce çok çalıştığını belirterek, "Günde 3 antrenman yaptık. Sonunda altın madalyamı ülkeme kazandırdım. Bugün de çok yoruldum. İnşallah devamı da böyle gelecek." diye konuştu.