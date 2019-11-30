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Tuğçe'den 6 gündür haber yok

BURSA'da, yüzde 50 zihinsel engelli Tuğçe Poyraz'dan (21), 6 gündür haber alınamıyor.

30.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:46Tuğçe'den 6 gündür haber yok

BURSA'da, yüzde 50 zihinsel engelli Tuğçe Poyraz'dan (21), 6 gündür alınamıyor. Baba Bayram Poyraz (46), "Kızım yüzde 50 engelli. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Kızımın birileri tarafından baskı altında tutulduğunu düşünüyorum. Ailece perişanız" dedi.

Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Bayram Poyraz, yüzde 50 zihinsel engelli kızı Tuğçe Poyraz'ın 6 gün önce evden ayrıldığını bir daha da geri dönmediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Baba Poyraz, "Kızım, bazı otellerde kat görevlisi bazı lokantalarda da garson olarak çalıştı. Daha önce de evden gitti ancak bir, iki gün sonra dönüyordu. Kızım yüzde 50 engelli olduğu için bazı kararları kendisi veremez. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" diye konuştu.

'ABLALARI EVDE OLMAYINCA ÇOCUKLARIM ETKİLENİYOR'

Kızından başka iki çocuğunun daha engelli olduğunu ve okula gittiğini kaydeden Bayram Poyraz, "Ablalarının eve gelmemesinden çocuklarım etkileniyor. Bazı günler okula gitmiyorlar. Eşim de kızımın hayatından endişe duyduğu için sürekli doktor kontrolünde. Kızımın birilerinin baskısı altında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Baba kızına, "Kızım bir an önce eve dönmeni bekliyoruz. ya da bize nerede olduğunu bildir. Seni çok seviyoruz" şeklinde seslendi.



kızım dizisi, Güncel

Kaynak: DHA

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