Tuğçe Kandemir hüzünlü aşıkları anlatıyor

Hem kendine ait eserleri hem de kült şarkılara kattığı muhteşem yorumu ile milyonların severek dinlediği Tuğçe Kandemir'in sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı ''Yelkovan'', duygusal sözleri ile her dinleyenin kendinden bir parça bulabileceği bir şarkı olma özelliğini taşıyor.

''Yelkovan''ın düzenlemesinde ise bugüne kadar bir çok başarılı şarkının aranjesinde imzası bulunan Onurr'un (Onur Özdemir) imzası bulunuyor.

Klipte Kadına Şiddete Karşı Tepki

Şarkının Tuz Gölü'nde çekilen klibinin yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin oturmakta. Klipte kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına gözlerine siyah bant çeken sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir ve Onurr birlikte kamera karşısına geçiyorlar.

Tuğçe Kandemir'in büyük ses getirecek "Yelkovan'' şarkısı 11 Ekim'de TTE Production ve Sony Music Türkiye ortak etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!