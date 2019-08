Tuğçe Kandemir, Şanlıurfa'da gönülleri fethetti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, Şanlıurfalı sevenleriyle Piazza'da buluşup en güzel şarkılarını seslendirdi.



Kendine has yorumu ve sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sevenlerinin gönlünü fethetti. Buz pisti alanındaki konsere sevenlerinin alkış yağmuru ile başlayan Tuğçe Kandemir, Şanlıurfa'da ilk kez konser verdiğini belirterek, "Bu güzel şehirde bu kadar sevenim olduğunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.



Buz pisti çevresini dolduran izleyicilere önce "Gülü Soldurmam" adlı parçayı seslendiren Tuğçe Kandemir, yaklaşık bir saat süren konseri boyunca sesi ve yorumunun yanı sıra sahne performansı ile de alkış aldı. Sempatik ve mütevazı kişiliği ile sevenlerinin gönüllerini fetheden Kandemir, seslendirdiği her esere kattığı kendine has yorumlarıyla izleyenleri coşturdu. "Şanlıurfalıların sesinin çok güzel olduğunu söylüyorlar" diyen Tuğçe Kandemir, bunu test etmek istediğini belirterek, coşkulu kalabalıktan kendisine eşlik edilmesini istedi.



"Bu Benim Öyküm", "Yanlış" ve "Yağmur" gibi birbirinden güzel eserlerini art arda seslendiren Tuğçe Kandemir, sevenlerinin coşku dolu tezahüratları üzerine buz pistinin çevresini dolaşıp kalabalığı selamladı.



Hareketli şarkılar ile coşturan, duygusal şarkılarla kalplere dokunan Tuğçe Kandemir, kendisini sevgi seli ile karşılayan tüm Şanlıurfalılara teşekkür ederek, ilk fırsatta tekrar gelme sözü verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA