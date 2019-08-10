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Tuğçe Kandemir Şanlıurfalılarla buluşuyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, 24 Ağustos'ta Şanlıurfa Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

10.08.2019 10:20 Tuğçe Kandemir Şanlıurfalılarla buluşuyor
Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, 24 Ağustos'ta Şanlıurfa Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

Şanlıurfa sesi ve kendine has yorumunun yanı sıra sempatik kişiliğiyle kısa sürede hayran kitlesini artıran Türk Pop Müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Tuğçe Kandemir, AVM'de konser verecek.

"Bu benim öyküm" adlı şarkısıyla youtube kanalında tıklanma rekorları kırıp, müzik severlerin beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, seslendireceği duygu yüklü şarkılarıyla Şanlıurfalı sevenlerinin duygularına tercüman olacak. "Gülü soldurmam", "Yanlış" ve "Yağmur" gibi birbirinden güzel eserleriyle sevenlerinin gönlünde yer edinen Tuğçe Kandemir, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da, AVM'nin Buz Pisti alanında, buğulu sesiyle sevenlerinin kalbine dokunacak.

Kandemir, en güzel şarkılarını AVM'de ziyaretçileri için seslendirecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Magazin

Kaynak: İHA

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