Tuğçe Kandemir 'Yılın Müzik Aralığı'nda

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor.Geçen yıl ilki gerçekleşen Yılın Müzik Aralığı, ikincisi için hazır. Başta Samsun olmak üzere, çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Yılın Müzik Aralığı, Yeşilyurt AVM Fast Food katında gerçekleştirilecek. Aralık ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek olan müzik festivali Yılın Müzik Aralığı'nın bu haftaki konuğu Tuğçe Kandemir, 15 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de mini konser ve imza günü ile Yeşilyurt AVM'de olacak. Yılın Müzik Aralığı 'Tuğçe Kandemir'in ardından, Kolpa, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur ile davam edecek. Yeşilyurt'ta Yılın Müzik Aralığı, Aralık ayı boyunca her hafta sonu Yeşilyurt AVM'yi güncel müziğin en keyifli örnekleri ile buluşturacak. Etkinlikler ise ücretsiz.Yılın Müzik Aralığı programı şu şekilde: 15 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Tuğçe Kandemir, 22 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Kolpa ve 29 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Oğuzhan Uğur. - SAMSUN