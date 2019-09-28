Tuğçe Kazaz'ın deprem paylaşımı Twitter'da tepki çekti

Son dönemde özellikle siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz gün yürekleri ağızlara getiren depremle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kazaz, deprem paylaşımıyla da çok konuşuldu.

İKİ MİNARE YIKILDI

Kazaz, "Bizansı içinden temizlemiş, İngilizi atmış, Peygamberimizin (S.A.V) müjdeli hadisine nail olmuş, Fatih'in mirası, halifelik makamının eski ve gelecekteki ev sahibi İstanbul, İslam'dan kendini uzaklaştıran insanlara deprem yoluyla bir mesaj veriyor olabilir mi? İki Minare Yıkıldı!" paylaşımında bulundu.

TEPKİ GÖRDÜ

Kazaz'a bu paylaşımından dolayı çoğu sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.