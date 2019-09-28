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Tuğçe Kazaz'ın deprem paylaşımı Twitter'da tepki çekti

Siyasi çıkışlarıyla gündemden düşmeyen eski manken Tuğçe Kazaz, yaptığı deprem yorumuyla dikkat çekti. Kazaz'a paylaşımından dolayı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

28.09.2019 08:39

Son dönemde özellikle siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz gün yürekleri ağızlara getiren depremle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kazaz, deprem paylaşımıyla da çok konuşuldu.

İKİ MİNARE YIKILDI

Kazaz, "Bizansı içinden temizlemiş, İngilizi atmış, Peygamberimizin (S.A.V) müjdeli hadisine nail olmuş, Fatih'in mirası, halifelik makamının eski ve gelecekteki ev sahibi İstanbul, İslam'dan kendini uzaklaştıran insanlara deprem yoluyla bir mesaj veriyor olabilir mi? İki Minare Yıkıldı!" paylaşımında bulundu.

TEPKİ GÖRDÜ

Kazaz'a bu paylaşımından dolayı çoğu sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Tuğçe Kazaz'ın deprem paylaşımı Twitter'da tepki çekti

Tuğçe Kazaz, Twitter, Manken, Deprem, Magazin

YORUMLAR(21)
ŞOK ŞOK OLMAYA DOYAMIYORUZ SÖYLEMLER VOL:bu kadın din değiştirip kilisede evlenmemişmiydi ki geçmişini anmıyoruz bile???şu an ki inancı allahla kendi arasında yaşarsa!!!! her fırsatta kendini ortaya atmazsa konuyu bilim insanlarına yada işinin ehli insanlara bırakırsa mantıklı olur. hali jhazırda kaybettiği popileritesini ne yapsa kazaNAMAZ
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BIKAN.....:yaa bir sus artık sen yaa. . . valla sıktın tuğçemisin ne zıkkımsın. Devlete yalakalığın bitmedi gitti neyin kafası neyin çıkarı bu anlamadım. Birde müslümanlık dersi vermiyo musun. Çok şükür kuranı kerim bize bu konuda çok yardımcı oluyor sen kimsin. Dinime küfreden müslüman olsa bari. Zamanında yediğin haltlar, din değiştirmeler vs. . . bir sürü iğrençliklerin arşivlerde unutulmuyor. Tövbe etmiş olman seni apak yapmıyor ve ayrıca arınmış görüntüsüde hiç vermiyorsun. Sıkıldım senden ve düşmanca yazılarında
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BU NE:Ama Yunandan temizlenmemiş, değil mi Tuğçe hanım?
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Fener Patrikhanesi de iyi incelesinler, arıza varsa Ruslara, Yunanlılara, Bulgar ve Sırplara mesajlar vardır bence(!)
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ARZU CISSS:kilise de evlenmişsin hristiyan olmuşsun sonra cıkıp vaaz veriyorsun düşündürücü
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DENİZ:başka bir islam ülkesi pakistanda 5. 4 şiddetinde depremde yüzlerce insan ölürken sen 5. 8 i ilahi uyarı olarak mı algılıyorsun
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CAN:allah askina bir seye yaramiyorsun bari sus bir yerlere yaranacam diye yirtinma
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YAVUZ:Kız Doğru Söylüyor Neden Kızıyorsunuz ???? Zorunuzamı Gidiyor
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ADINIZI YAZIN:haksz da değil islamı kuralları gericilik amabatının abuk subuk adetleri hatta Puta tapan budizzmin yogası modernlik
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PALA:sen yunan gelini olup din degişmedinmi sanane caminin minaresinden. sanane istanbuldan kaybol. . . . .
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